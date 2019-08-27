المجري الدولي شالاي مهاجم هوفنهايم يعود إلى ماينز

عاد المهاجم المجري الدولي ادم شالاي، لاعب نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، إلى ناديه القديم ماينز.



ووقع شالاي اليوم الثلاثاء على عقد لمدة عامين ينتهي في 30يونيو 2021، وعلى الرغم من أن عقد شالاي الذي لعب 56 مباراة دولية، مع هوفنهايم لا يزال ساريا حتى نهاية الموسم إلا أنه انتقل إلى ماينز في صفقة انتقال حر.



وقال روفن شرودر، المدير الرياضي لماينز إن " ادم شالاي يمكن أن يكون القطعة التي كانت تنقصنا في لعبة تجميع الأشكال، وهو تدعيم للفريق داخل وخارج الملعب، فهو كمهاجم خبرة في أفضل مراحل العمر ليس قويا وصاحب حضور وحسب بل إنه قوي في لعب الكرة بالرأس وخطير بشكل لا يُصَدَّق داخل الصندوق".



وأضاف:"ادم يعرف مكان المرمى ويمتلك بالإضافة إلى ذلك شخصية جيدة ومميزات قيادية".



كان شالاي لعب في صفوف ماينز في الفترة بين 2010 حتى 2013، ولعب 113 مباراة مع هوفنهايم أحرز فيها 25 هدفا.



ومن جانبه، قال الكسندر روزن، رئيس هوفنهايم إن " ادم ظل لمدة خمسة أعوام في هوفنهايم باستثناء فترة توقف قصيرة، وهذه بالتأكيد علاقة طويلة في عالم كرة القدم سريع التحول".