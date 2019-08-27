صور.. "الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

بدأت صباح اليوم المقابلات الشخصية للمتقدمين لنموذج محاكاة البرلمان الإفريقي، الذي تنظمه كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وتستمر المقابلات الشخصية على مدار ثلاثة أيام مع المتقدمين.



وكان الدكتور محمد نوفل، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ورئيس النموذج، قد صرح بأن المقابلات سوف تجرى في مقر كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، مع جميع الذين سجلوا على الاستمارة الإلكترونية، التي تم طرحها منذ نحو أسبوعين، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وأضاف "نوفل" أن جامعة القاهرة في عهد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، توظف كل طاقاتها وإمكانياتها لخدمة مصر وقارتها الإفريقية؛ تأكيدًا على دورها الريادي في خدمة المجتمع المصري والإفريقي.



واستطرد "نوفل" بأن النموذج الذي يعقد لأول مرة في مصر لاقى قبولًا كبيرًا من قبل الشباب في مصر ومختلف الدول الإفريقية؛ حيث بلغ عدد المتقدمين ١٦٥٣ متقدمًا من مصر و٢٦ دولة إفريقية.



وأردف عميد الدراسات الإفريقية، بأنه سيتم الاختيار من بين المتقدمين بناء على أسس ومعايير، تتسم بالنزاهة والشفافية، وتعمل المساواة وتكافؤ الفرص.



واختتم نوفل بأن فعاليات نموذج محاكاة البرلمان الإفريقي، سوف تبدأ خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وأن التحضيرات تجري الآن في الكلية استعدادًا لتدشين النموذج في شهر سبتمبر المقبل.