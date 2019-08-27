اكتمال النصاب القانونى لعمـومية الخماسى الحديث

‎عقـدت الجمعيـة العموميـة للاتحـاد ‏المصـري للخماسـى الحديـث، ظهـر اليـوم الثـلاثـاء اجتماعًا برئاسـة المهنـدس شـريـف العـريـان، رئيـس ‏الاتحـاد، وبحضـور أعضـاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى والمدير ‏المالى ومراقب الحسابات ومنـدوب اللجنة الأوليمبية المصرية.‏



واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور مندوبى جميع ‏الهيئات والأندية أعضاء الجمعية العمومية التى لها حق الحضور وتغيـب عن الاجتماع مندوب اتحاد الشرطة الرياضى.‏



واعتمد الأعضاء جميع بنود جدول الأعمال المدون بلائحة الاتحاد، ‏ويتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية العام ‏الماضى، وما ورد به، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة ‏المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، واعتماد الميزانية والحساب الختامى ‏للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، ومشروع الموازنة عن العام ‏المالى 2019- 2020، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات، والمكافأة المالية ‏الشهرية للمدير التنفيذى، والمدير المالى، والنظر فى المقترحات المقدمة من ‏الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، وأخيرا ما يستجد من أعمال. ‏



وأثنى الجميع على الإنجازات التى حققها الاتحاد المصرى للخماسي الحديث ‏خلال الفترة الماضية، ومن أهما الحصول على ميداليتين ذهبيتين بأوليمبياد ‏الشباب بالأرجنتين 2018، حيث تمنى الجميع التوفيق للاتحاد المصرى ‏للخماسى الحديث برئاسة شريف العريان، والسادة أعضاء مجلس الإدارة على ‏المجهود المبذول للإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك لرفع راية اللعبة ‏والحصول على ميدالية أوليمبية فى طوكيو 2020.‏