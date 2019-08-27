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رياضة

اكتمال النصاب القانونى لعمـومية الخماسى الحديث

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:51 م
جريدة الدستور
الدستور
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‎عقـدت الجمعيـة العموميـة للاتحـاد ‏المصـري للخماسـى الحديـث، ظهـر اليـوم الثـلاثـاء اجتماعًا برئاسـة المهنـدس شـريـف العـريـان، رئيـس ‏الاتحـاد، وبحضـور أعضـاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى والمدير ‏المالى ومراقب الحسابات ومنـدوب اللجنة الأوليمبية المصرية.‏

واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور مندوبى جميع ‏الهيئات والأندية أعضاء الجمعية العمومية التى لها حق الحضور وتغيـب عن  الاجتماع مندوب اتحاد الشرطة الرياضى.‏

واعتمد الأعضاء جميع بنود جدول الأعمال المدون بلائحة الاتحاد، ‏ويتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية العام ‏الماضى، وما ورد به، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة ‏المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، واعتماد الميزانية والحساب الختامى ‏للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، ومشروع الموازنة عن العام ‏المالى 2019- 2020، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات، والمكافأة المالية ‏الشهرية للمدير التنفيذى، والمدير المالى، والنظر فى المقترحات المقدمة من ‏الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، وأخيرا ما يستجد من أعمال. ‏

وأثنى الجميع على الإنجازات التى حققها الاتحاد المصرى للخماسي الحديث ‏خلال الفترة الماضية، ومن أهما الحصول على ميداليتين ذهبيتين بأوليمبياد ‏الشباب بالأرجنتين 2018، حيث تمنى الجميع التوفيق للاتحاد المصرى ‏للخماسى الحديث برئاسة شريف العريان، والسادة أعضاء مجلس الإدارة على ‏المجهود المبذول للإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك لرفع راية اللعبة ‏والحصول على ميدالية أوليمبية فى طوكيو 2020.‏
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