اكتمال النصاب القانونى لعمـومية الخماسى الحديث
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:51 م
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عقـدت الجمعيـة العموميـة للاتحـاد المصـري للخماسـى الحديـث، ظهـر اليـوم الثـلاثـاء اجتماعًا برئاسـة المهنـدس شـريـف العـريـان، رئيـس الاتحـاد، وبحضـور أعضـاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى والمدير المالى ومراقب الحسابات ومنـدوب اللجنة الأوليمبية المصرية.
واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور مندوبى جميع الهيئات والأندية أعضاء الجمعية العمومية التى لها حق الحضور وتغيـب عن الاجتماع مندوب اتحاد الشرطة الرياضى.
واعتمد الأعضاء جميع بنود جدول الأعمال المدون بلائحة الاتحاد، ويتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية العام الماضى، وما ورد به، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، ومشروع الموازنة عن العام المالى 2019- 2020، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات، والمكافأة المالية الشهرية للمدير التنفيذى، والمدير المالى، والنظر فى المقترحات المقدمة من الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، وأخيرا ما يستجد من أعمال.
وأثنى الجميع على الإنجازات التى حققها الاتحاد المصرى للخماسي الحديث خلال الفترة الماضية، ومن أهما الحصول على ميداليتين ذهبيتين بأوليمبياد الشباب بالأرجنتين 2018، حيث تمنى الجميع التوفيق للاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة شريف العريان، والسادة أعضاء مجلس الإدارة على المجهود المبذول للإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك لرفع راية اللعبة والحصول على ميدالية أوليمبية فى طوكيو 2020.
واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور مندوبى جميع الهيئات والأندية أعضاء الجمعية العمومية التى لها حق الحضور وتغيـب عن الاجتماع مندوب اتحاد الشرطة الرياضى.
واعتمد الأعضاء جميع بنود جدول الأعمال المدون بلائحة الاتحاد، ويتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية العام الماضى، وما ورد به، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، ومشروع الموازنة عن العام المالى 2019- 2020، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات، والمكافأة المالية الشهرية للمدير التنفيذى، والمدير المالى، والنظر فى المقترحات المقدمة من الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، وأخيرا ما يستجد من أعمال.
وأثنى الجميع على الإنجازات التى حققها الاتحاد المصرى للخماسي الحديث خلال الفترة الماضية، ومن أهما الحصول على ميداليتين ذهبيتين بأوليمبياد الشباب بالأرجنتين 2018، حيث تمنى الجميع التوفيق للاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة شريف العريان، والسادة أعضاء مجلس الإدارة على المجهود المبذول للإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك لرفع راية اللعبة والحصول على ميدالية أوليمبية فى طوكيو 2020.