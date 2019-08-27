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مصر

وزير الشباب يكرم عددًا من "متحدى الإعاقة" بمؤتمر "تنمية ذوى القدرات والهمم"

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:50 م
جريدة الدستور
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نظمت وزارة الشباب والرياضة مؤتمر تنمية ذوي القدرات والهمم داخل الجامعات ومراكز الشباب، والذي أقيم برعاية وحضور السيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمقر مسرح دار أوبرا الجامعة.

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن ذوي القدرات والهمم لهم كل الاهتمام من جانب الدولة المصرية، وأن الوزارة تحض على دمجهم في جميع برامجها وأنشطتها، ملمحًا إلى أن مبادرة "شباب يدير شباب" تتضمن قطاعًا خاصًا بهم للتواصل معهم بشكل مستمر من جانبه شخصيًا.

من جانبه، أشار الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن مصر ليست بحاجة إلى تحفيز ذوي الهمم، بل بحاجة إلى تمكينهم من العطاء والتفوق.

وأوضح العزازي، خلال كلمته، أن الجامعة تسعى إلى دمج أبنائها وبناتها من ذوي الهمم للمشاركة في كل أنشطة الجامعة.

كما كرم وزير الشباب والرياضة بعض أبطال مصر في الدورات البارالمبية، وكذا عدد من الشباب المتطوعين من ذوي القدرات والهمم، الذين شاركوا في تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، التي نظمتها مصر.

يذكر أن المؤتمر جاء بحضور عدد من قيادات الوزارة والجامعة، وفي مقدمتهم خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، واللواء الدكتور طارق عطية، مستشار الجامعة للعلاقات العامة والإعلام، والدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء.
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