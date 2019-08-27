السودان يشكر بولندا على مواقفها الداعمة فى مجلس الأمن

استقبل وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير عمر دهب، الثلاثاء، السفير البولندي غير المقيم ميشيل ميركنسكي والوفد المرافق له.



وأعربت الخرطوم عن شكرها لبولندا على الدور الإيجابي الذي لعبته في مجلس الأمن، ومواقفها الداعمة للسودان فيه.



وقال السفير بابكر الصديق محمد، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، إن دهب أشاد بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدًا سعي السودان إلى توطيد هذه العلاقات، وترقية التعاون بين البلدين، خصوصًا في المجالات الزراعية والثقافية والتنقيب عن الآثار.



من جانبه، أعرب السفير البولندي عن رغبة بلاده في توطيد العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة والمستويات السياسية، ونقل تهنئة وزير الخارجية البولندي إلى الشعب السوداني بالتغيير السياسي "الديمقراطي والإيجابي" الذي شهدته البلاد.