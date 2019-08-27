الكويت: الاعتداءات الإسرائيلية ترسخ الاحتلال وتقوض فرص السلام

أدان مندوب دولة الكويت بالأمم المتحدة السفير منصور العتيبى، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدًا أنها تكرس الاحتلال وترسخ وجوده، وتقوض أي فرصة للسلام الحقيقي.



وقال "العتيبي" في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن توسع الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين والاعتداء على المقدسات الدينية يعد انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.



وشدد مندوب دولة الكويت بالأمم المتحدة، على تمسك الدول العربية بالسلام بصفته خيارًا استراتيجيًا، مطالبًا إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها المتكررة لسيادة لبنان.