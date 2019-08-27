"إنبى" يقابل الإنتاج الحربى وديًا تمهيدًا للموسم الجديد

أجرى الجهاز الفنى لنادى إنبى بقيادة على ماهر تعديلات على مواعيد المباريات الودية التى سيخوضها الفريق البترولى ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل، حيث يسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين جيدًا قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد، لتقديم نتائج جيدة.



ومن المقرر أن يخوض فريق إنبى مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربى بدلا من طلائع الجيش، التى كان محددًا لها الخميس المقبل، لتقام فى الرابعة والنصف عصر السبت المقبل، على ملعب الإنتاج بنادى المصانع بصلاح سالم.

