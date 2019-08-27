بسمة إبراهيم تضيف 3 فضيات لمصر في رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية

أضافت الرباعة المصرية بسمة عماد إبراهيم 3 ميداليات فضية لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري.



وحصدت الرباعة المصرية الثلاث فضيات في الخطف والكلين والمجموع في منافسات وزن 59 كجم في رفع الأثقال.



ورفعت بسمة ثقلا في الخطف وزنه 88 كجم، والنطر وزنه 114 كجم وفي المجموع بوزن 202 كجم لتحصد الفضية، ليصبح عدد فضياتها في الوزن 3 فضيات.