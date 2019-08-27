منتخب اليد الشاطئية يفوز على قبرص في دورة ألعاب البحر المتوسط

حقق المنتخب الوطنى لكرة اليد الشاطئية، الفوز على منتخب قبرص بمجموع الأشواط 2 - 1، وذلك فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين صباح اليوم بالمجموعة الأولى بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة باتراس اليونانية فى الفترة من 25 إلى 31 أغسطس الجارى.



بذلك الفوز سوف يتقابل منتخبنا الوطنى المصرى لكرة اليد الشاطئية مساء اليوم فى مواجهة منتخب ايطاليا بدور ربع النهائى لدورة العاب البحر المتوسط وسوف تقام المباراة فى تمام الساعة 8:20 من مساء اليوم كما يتقابل بالدور ربع النهائى منتخب كرواتيا فى مواجهة منتخب المغرب ويتقابل منتخب البرتغال فى مواجهة منتخب تونس ويتقابل منتخب قبرص فى مواجهة منتخب اليونان.





وكان المنتخب قد حقق الفوز بالأمس على منتخب كرواتيا بمجموع الاشواط 2 - 1 كما حقق المنتخب الوطنى الفوز فى اولى مبارياته بالمجموعة الاولى على منتخب البانيا بمجموع الاشواط 2 - 0 وفى المباراة الثانية امام منتخب البرتغال والتى اقيمت فى الفترة الصباحية بالامس انتهت المباراة بفوز منتخب البرتغال بالمباراة بمجموع الاشواط 2 - 1.