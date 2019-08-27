نجم المنتخب الألمانى: عقليّة الاحتراف بدأت تختفى فى الجيل الحالى

قال ميروسلاف كلوزه، مهاجم المنتخب الألماني السابق، إن كرة القدم الحقيقية لم تعد موجودة، مشيرًا إلى أن اللاعبين الشباب في الوقت الحالي، لا يتمتعون بعقلية الاحتراف، وهو ما دفعه إلى الاعتزال.



وقال كلوزة في مقابلة أجراها مع منصة "أوه ماي جول": «اليوم، اللاعبون الشباب يفكرون في أشياء أخرى غريبة، عندما كنت صغيرًا كنت أفكر فقط في الدتريبات حتى أصبح لاعب كرة قدم حقيقيًا، ولطالما كنت أفكر في ذلك».



وتابع: “في لاتسيو ومع المنتخب الألماني بعد كل حصة تدريبية كنت أغطس بحوض مليء بالثلج حتى أتجنب الإصابات، وكان اللاعبون الشباب يسخرون مما أفعله، وكانوا يرفضون القيام بنفس الأمر بأي وسيلة ممكنة”.



وأضاف: «عند نهاية كل تمرين، كنت أقوم بجمع الكرات والأقماع ووضعها في مكانها المخصص لها، وعندما يراني اللاعبون الشباب يقولون لي ماذا تفعل؟!! فكنت أجيبهم بأنكم تبلغون من العمر 20 عامًا ولكنكم لا تستطيعون مساعدة رجل يبلغ من العمر 60 عامًا عندما يقوم بهذا الفعل كل يوم».