مطار ميونيخ الألمانى يلغى 130 رحلة

اضطر مطار مدينة ميونيخ الألمانية لإلغاء نحو 130 رحلة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول وأخلت المبنى، بحثًا عن مسافر دخل مخرجًا للطوارئ بطريق الخطأ.



وقال المطار، إنه تم العثور على الرجل المفقود، إسباني الجنسية، في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.



واستؤنفت إجراءات الدخول بعدإغلاق المطار لمدة أربع ساعات، الأمر الذي أدى إلى تأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.



وقدم المطار زجاجات مياه للمسافرين المنتظرين في يوم حار ومشمس بميونيخ.