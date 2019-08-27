"آريين روبن" يقدم نصيحة للعملاق الألماني بشأن "كوتينيو"

قدم آريين روبن لاعب بايرن ميونخ السابق نصيحة للمسؤولين من أجل نجاح الوافد الجديد فيليب كوتينيو الذي قرر الرحيل عن برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر.



وانضم لاعب خط الوسط البرازيلي إلى صفوف الفريق البافاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء في يونيو القادم مقابل مبلغ بقيمة 120 مليون يورو.



وقال النجم الهولندي: “يجب أن يحصل كوتينيو على الوقت لأنه يلعب في ناد وفريق جديد، الأمر يستغرق بعض الوقت دائمًا، ربما بضعة أسابيع ولكنني أعتقد أنه سيقدم مباريات جيدة مع البايرن”.



وتابع بقوله: “أتمنى أن يحقق الأفضل مع بايرن ميونخ وأن يكون على مستوى التطلعات، إذا وصل لاعب جديد ورغب في الحصول على الرقم 10 فماذا يمكنني أن أقول؟، أطلب منهم انتظار الرقم لموسم آخر”.