الريال: هازارد ليس بديلا لكريستيانو رونالدو

أكد المهاجم المعتزل بريدراج مياتوفيتش، لاعب منتخب الجبل الأسود، ونادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد السابق، أن النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب رائع للغاية وسيحدث الفارق مع ريال مدريد ولكن لا تجب مقارنته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وأوضح بريدراج مياتوفيتش أن الدولي البلجيكي إدين هازارد صاحب الـ28 عامًا، هو التوقيع الجديد الذي سيحدث الفارق لنادي ريال مدريد الإسباني، ولكن في ذات الوقت نوه على أن ليس هناك كريستيانو رونالدو آخر في عالم كرة القدم، مؤكدًا على عدم إمكانية تعويضه.



وتحدث مياتوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلًا: “كنت أتوقع تجديدا كبيرا داخل ريال مدريد، وإذا بقى الفريق، كما هو، سيكون منافسًا قويًا ولكن لا يمكننا أن نكون متفائلين للغاية، ونعتقد أننا الأفضل وأننا سنفوز بجميع البطولات”.