"توبة أمريكية".. هل يلتقى ترامب وروحانى؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، في ظل التصعيدات الأخيرة بين واشنطن وطهران، بسبب انسحاب الأولى من الاتفاق النووي، واحتجاز الثانية ناقلات النفط في الخليج العربي.



وليست هذه هى المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب استعداده للقاء نظيره الإيراني، لكن هذه الدعوة الأخيرة لها طابع خاص، كونها جاءت بعد حضور جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، قمة الـ"G7" التي عقدت في فرنسا.



وتباينت الآراء حول ضرورة عقد لقاء بين الرئيسين، بالإضافة إلى أن شروط روحاني تعد "صفعة" على وجه الولايات المتحدة.



- شروط روحاني



أعلن روحاني، اليوم الثلاثاء، عن رفضه إجراء أي لقاء مع ترامب، قبل رفع العقوبات الأمريكية الموقعة على بلاده، في إشارة إلى أن طهران لها شروط قبل عقد أي حوار.



وقال روحاني، إنه يشترط على ما وصفهم بمن قاموا بالإرهاب الاقتصادي – في إشارة إلى الولايات المتحدة – أن يتوبوا، بمعنى أن يرفعوا العقوبات ضد إيران، مهددًا بحدوث تغييرات قوية في حال لم تنفذ واشنطن هذا الأمر.



- إيران تتراجع



في السياق ذاته، وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تصريحات الرئيس الإيرانى بـ"التراجع"، بعد تجديد ترامب دعوته لعقد لقاء مع روحاني.



وتابعت الجارديان: "الرئيس الإيراني تراجع عن محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما أكد خلال الآونة الأخيرة إمكانية عقد مفاوضات بينهما".



-"صفعة إيرانية"



من جانبها، علقت صحيفة "ذا صن" البريطانية، على الرفض الإيراني لقاء ترامب، مؤكدة أنه "صفعة" على وجه الإدارة الأمريكية.



وذكرت الصحيفة اليوم، أن تراجع إيران عن المفاوضات مع واشنطن تعد صفعة قوية في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



- مسئول أمريكي سابق



من جانبه، رأى آري فلايشر، المسئول الإعلامي السابق للبيت الأبيض، أن انفتاح الرئيس الأمريكي لعقد لقاء مع القيادة الإيرانية، خلال الفترة المقبلة، أصبح تطورًا مزعجًا للغاية.



وأكد فلايشر، أن لقاء ترامب مع الرئيس الإيراني سيكون غير مستحب، تحديدًا في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه لا يجب منح الثقة لإيران.