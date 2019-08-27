ريال مدريد: منتخب بلجيكا ينتظر "هازارد" قبل عودته

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، منذ قليل، عن آخر التطورات بشأن إصابة البلجيكي إدين هازارد مهاجم وجناح ريال مدريد، وموعد عودته إلى الملاعب من جديد.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لا يستعجل عودة نجمه المصاب إدين هازارد إلى الملاعب.



وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد لا يريد المخاطرة بادين هازارد خصوصًا وأنه يتبقى مباراة واحدة فقط للفريق قبل بداية التوقف الدولي ضد فياريال مساء الأحد القادم.



وتعرض إدين هازارد لإصابة عضلية قبل بداية الموسم أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أسابيع إلى الآن، حيث غاب عن مبارتين بداية الموسم التي لعبهما ريال مدريد ضد سيلتا فيجو وبلد الوليد.