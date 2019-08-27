فيضانات تحول شوارع مدريد إلى أنهار

قالت السلطات الإسبانية، إن الطرقات وشبكة المترو شهدت اضطرابات صباح الثلاثاء، في مدريد وضواحيها بعد فيضانات حولت الشوارع إلى أنهار واستدعت تدخل فرق الاطفاء.



وفي مدينة "ارغاندا ديل راي" الأكثر تأثرًا أظهرت الصور التي نشرها الإعلام المحلي شوارع تحولت إلى أنهار موحلة تجرف سيارات وقطع أثاث.



وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ في منطقة مدريد لفرانس برس: "لم يسقط جرحى والتدخل كان محدودًا نسبيًا لعاصفة بهذا الحجم رفع الأغصان عن الطرقات وشفط المياه من مواقف السيارات والطوابق السفلى والمحال التجارية".



وتدخلت فرق الإطفاء 152 مرة، أمس الإثنين، خصوصًا في مناطق جنوب وشرق العاصمة.



وقطعت مساء أمس، أربع جادات سريعة محيطة بالعاصمة الإسبانية وخمسة خطوط مترو بعدما غمرت المياه بعض المحطات بشكل كامل.



وصباح الثلاثاء، كانت حركة السير لا تزال مضطربة على بعض الجادات فيما لا تزال محطة مترو ارغاندا ديل راي متوقفة.



كما غمرت المياه مستشفى هذه المدينة الواقع جنوب شرق مدريد، ما أثر على غرفة العمليات وقاعة التوليد، إضافة إلى مستشفى لا باز في مدريد، كما قال المتحدث باسم أجهزة الطوارىء.



ووقع حادث سير تسبب في إصابة شخص بجروح بالغة وآخر بجروح طفيفة أمس، لكن يبدو أن لا علاقة له بالأحوال الجوية، بحسب المتحدث.