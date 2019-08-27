"بعد 16 جراحة".. شاب مهدد ببتر ساقه نتيجة إهمال طبيب بالمنوفية

بخطوات مرتعشة يملؤها الألم سعى الشاب سعيد عبدالفتاح الجوهرى، من أبناء مركز أشمون بمحافظة المنوفية، للوصول نحو المستشفى الأميري العام بنفس المركز، حتى يتمكن من إجراء الفحوصات والأشعة للكشف عن نار الألم الذي أصاب ساقه بعد سقوطه أثناء عمله على "ونش" لرفع مواد البناء من أجل الحصول على لقمة عيشه.



"كسر في الفخد" كانت الكلمات الأولى التى استهل طبيب العظام حديثه بها أثناء توصيفه لحالة الكسر التى أصابت الشاب الثلاثيني، مؤكدًا أنه بحاجة لتريكب مسمار نخاعي، من أجل التئام الكسر في وقت سريع، مطالبًا المريض بدفع ١٢ ألف جنيه ثمن العملية.



"مسمار ملوث وبنطة شنيور في الفخد" بداية معاناة شاب أصبح ضحية لطبيب عظام تسبب في تدمير ساقه بداية من علاج الكسر حتى وصوله لمرحلة التهديد ببتر ساقه كاملا بعد تسلل "سوسة العظام" في عظامه حتى وصلت إلى مفصل الحوض.



سعيد عبدالفتاح 36 عامًا، متزوج ويعول أسرة، يروي مأساته لـ"الدستور" قائلًا: بعد إجراء العملية الأولى لم أر أى تغير في درجات الألم سوى كلمات الطبيب التى استطاع تسكيني بها طوال 4 أشهر بعد إجراء العملية وتركيب المسمار النخاعي في الفخد، حتى زاد الألم عن حده ولم أستطع النوم ولو لحظة واحدة من شدته.



وتابع حديثه أنه ذهب للعديد من الأطباء بعد تزايد الألم، وفي كل مرة تخطو قدماه نحو طبيب تلو الآخر يكتشف رأيًا جديدًا له ومطالب خاصة حتى وصلت عدد العمليات الجراحية التى أجراها حتى الآن 16 عملية جراحية، استنزفت كل ما يملك من أموال وممتلكات.



صدمة مدوية كشفت عنها الأشعة والتحاليل الجديدة التى أجراها الشاب الثلاثيني الذي لا يكل ولا يمل من الذهاب إلى الأطباء "كعب داير" بداية من محافظته التى يقطن بها حتى الغربية والقاهرة وغيرهما، حتى تبين أن هناك "بنطة شنيور" مكسورة داخل ساقه إضافة لكون المسمار ملوث وطوله غير مناسب للمنطقة المركب بها تسبب في قطع الرباط الصليبي وتدمير غضروف الركبة.



لم يستسلم "سعيد" لليأس واستكمل مشواره في البحث عن طبيب ينقذه من مرضه الذي أرهق تفكيره ليلًا ونهارًا طارقًا أبواب الأطباء حتى يجد ملجأ يأويه يخفف من حدة آلامه وإنقاذه من "سوسة العظام" التى تنهش في ساق حتى أصبح مهددًا بالبتر نهائيًا، إلا أن القدر أغلق أبوابه أمام حلمه في التماثل للشفاء حتى الآن بسبب رفض الأطباء قبول حالته والنظر في علاجها، حتى المستشفى الذي تسبب في تدمير ساقه.



"رحت جميع المستشفيات مفيش أي دكتور راضي يتقبل حالتي ونفسي ارتاح من شدة الألم" هكذا عبر الشاب الثلاثيني ورب أسرته التى يعولها عن حالته التى وصل إليها شاكيًا من رفض جميع الأطباء حالته وارتفاع تكاليف العلاج الذي أصبح لا جدوى منه سوى التسكين المؤقت فقط، مؤكدًا أنه لا بد من إجراء عملية وخاصة بعدما أصبحت نسبة الصديد في العظام 100% والذي بموجبه يتحتم على الطبيب بتر الساق في حالة عدم معالجته عاجلًا.



وناشد سعيد عبدالفتاح، وزيرة الصحة، عن النظر إلى حالته بعين الاعتبار، وخاصة أن حياة أسرته أصبحت في مهب الريح بعدما أصبح جليسًا ملازمًا للفراش، والتهديد المنتظر بفقدان ساقه نهائيًا إذا لم يتم علاجه عاجلًا، وخاصة أنه لم يترك بابًا إلا وتركه، وذلك كان بسبب فشل طبيب في علاجه.