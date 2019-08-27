مصر تتقدم على نيجيريا 3 0 في بطولة العالم لناشئى الطائرة

فاز منتخب ناشئى الكرة الطائرة على نظيره النيجيرى بنتيجة 3 0 فى إطار دور الـ16 ببطولة العالم التي تستضيفها تونس، ليتأهل إلى ربع النهائى.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالى (25 16)، (25 20)، (29 27).



تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.



ونجح منتخب ناشئي الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1 3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 23، ثم المكسيك بنتيجة 3 0.



وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلًا من اللاعبين، محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.