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منوعات

5 أطباق عليك تناولها في جورجيا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:34 م
جريدة الدستور
وكالات
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"السفر قاتل للعنصرية والآفاق المغلقة"، هي عبارة ذكرها الكاتب الراحل، مارك تواين، الذي يدعو لاكتشاف الذات من خلال تجارب جديدة.

وعند الابتعاد عن زخم الحياة، فهاهي جورجيا تطل علينا من الشرق بأطباق شهيرة يتم تداولها على المائدة، لتضفي طابعا خاصا على الحياة.

فالمطبخ الجورجي الأكثر تميزًا في أوروبا الشرقية، وذلك لتأثره ببلدان تُحيط بها مثل روسيا وتركيا وأذربيجان ورومانيا.

ولهذا تحظى الأطباق العائدة لجورجيا بإقبال واسع من جميع بلدان العالم، ورصدت "سكاي نيوز عربية" في العاصمة الجورجية تبليسي على مدار 3 أيام تجربة أكبر عدد ممكن من الأطباق التي لا يخلو بيت هناك منها.

أشهر 5 أطباق في المطبخ الجورجي

خينكالي

معجنات صغيرة لا يزيد حجمها عن قبضة اليد بداخل هذه العجينة تُوضع إما قطع من اللحم الصغيرة، أو الخضروات.

والمميز فيها الشكل، تشكل على صورة حزم صغيرة، وتعد من أسهل وأسرع وأشهى المأكولات الشعبية في جورجيا.

السعر: ثمن الواحدة منها 0.30 دولار.

خشبوري:

إذا كان لديك برنامج حافل من الأنشطة فتناول هذا الإفطار الدسم. الخشبوري رمزًا مهمًا للمطبخ الجورجي التقليدي يُصنع الخبز على شكل قارب ممتلئ بالبيض والجبن، كل أسرة في جورجيا تصنع الخشبوي الخاص بها بحسب المذاق المفضل لديها.

السعر: ثمن القطعة منها 0.60 دولار.

تشاكابولي:

صحن من الحساء يمكنك اختيار أن يكون العنصر الرئيسي فيه إما دجاج أو لحم أو مزيج من الخضروات كالفطر وخلافه.

ويساعد هذا الطبق على الشعور بالدفء لفترات طويلة مما يجعله مناسبا في فصل الشتاء.

السعر: ثمن الطبق 1.60 دولار.

الكباب:
موقع جورجيا المجاور في الحدود مع تركيا يجعل من السهل التمتع بالكباب في هذه المنطقة، دون أن تدفع الكثير.

يقدم على هيئة أسياخ ولأنه متوفر بكثرة، إلا أنه يجب عليك اختيار المكان الذي ستستمتع فيه بعناية سواء المذاق أو المنظر المحيط.

السعر: ثمن الطبق يبدأ من 1 دولار بحسب الكمية.

البطاطا:

من منا يقدر على مقاومة البطاطا في أي شكل كانت؟! ففي المطبخ الجورجي تحتل البطاطا مكانة متميزة وتقدم بشكل صحي عوضا عن تقديمها مقلية، حيث تقدم إما مشوية أو مطهوة في الفرن.

السعر: الطبق يكفي لفردين ويبلغ ثمنه نحو 0.40 دولار.
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