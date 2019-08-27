شيوخ مجلس الدولة يهنئون رئيس "قضايا الدولة" الجديد

قدم شيوخ مجلس الدولة، الثلاثاء، التهنئة إلى المستشار أبوبكر الصديق محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة، بمناسبة توليه منصبه الجديد كرئيس لهيئة قضايا الدولة.



وشيوخ مجلس الدولة هم كلِ من: المستشار محمد حسام الدين، والمستشار أسامة محرم، والمستشار أنور خليل، والمستشار أحمد عبدالتواب، يرافقهم المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا.



وقال الجميع إن تولي المستشار أبوبكر الصديق، هذا المنصب يأتى في إطار خطة الدولة الطموحة نحو إرساء قيم العدالة وتحقيق مبدأ سيادة القانون، ليكون مثالًا في إعلاء المصلحة الوطنية، وتعزيزًا لمبدأ النزاهة والشفافية.



حضر اللقاء المستشار حسين مصطفى، عضو المجلس الأعلى، والمستشار إبراهيم عبدالخالق، رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد أبوالمواهب، والمستشار أحمد عبدالرءوف، والمستشار حاتم على عبدالعال، الأمين العام للهيئة.