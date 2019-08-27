فولر يرفض تحديد موعد لتمديد التعاقد مع المدير الفني لليفركوزن

رفض رودي فولر، المدير الرياضي التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم تحديد موعد بعينه لتمديد التعاقد مع بيتر بوز، المدير الفني للفريق.



وقال النجم الأسبق للمنتخب الألماني في تصريحات لمحطة "سكاي سبورتس نيوز" البريطانية:" ليس هناك موعد محدد... نحن راضون وهو راض وهو يعرف أيضا ما يعنيه لنا".



يذكر أن عقد المدير الفني الهولندي مع باير ليفركوزن يستمر حتى عام 2020، وقد نجح النادي تحت قيادته في اجتياز التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال كما حقق الفريق الفوز في أول مباراتين له في الموسم الجديد للدوري الألماني.



وأضاف فولر أن بوز "له طريقة لطيفة، كما أنه متحفظ، لكنه يحب المرح، وهو يفعل ذلك بطريقة جيدة جدا وكذلك في قيادة الفريق". كما لفت إلى أن النادي يريد استمرار بوز لهذه الأسباب.



وكان بوز أعلن عن محادثات بينه وبين النادي وأعرب عن شعوره بالارتياح للبقاء في ليفركوزن.



وقال فولر" تعاقدنا مع لاعبين يمكن لبوز أن يجعلهم يقدمون الكرة التي يتصورها".