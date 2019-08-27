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تقارير ومتابعات

تفاصيل إجبار بريطاني زوجته المصرية على الجهاد في سوريا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:30 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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حالة من الضجة والجدل أثارتها سيدة مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدمت بلاغ رقم 47362، جنح مدينة نصر، على خلفية تعرضها للضرب المبرح من زوجها البريطاني الجنسية، بعد رفضها السفر معه إلى سوريا للجهاد هناك.

تواصلت "الدستور" مع "أحلام وهبة" شقيقة السيدة المصرية "أسماء وهبة"، فقالت إن شقيقتها متزوجة من رجل يحمل الجنسية المصرية البريطانية وتزوجته لمدة 5 سنوات وأنجبت منه ولدين.

وأشارت "أحلام" في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن زوج شقيقتها كان يمر بمراحل عديدة غريبة كان أخرها أنه طلب منها الجهاد معه في سوريا.

وقالت إن زوج شقيقتها فجأة أصبح يردد بعض العبارات مثل "التعليم حرام" وأرغم شقيقتها على عدم ذهاب أولادها للمدرسة، بالإضافة إلى أنه قال لها أيضًا إن الشغل حرام ومكث في المنزل وأصبح يقول لها "مفيش حاجة في الدين أو القرآن قالت إننا نشتغل.. دورنا بس اننا نفهم الدين كويس ونجاهد فى سبيل الله".

وأكدت "أحلام" أن زوج شقيقتها أصبح يقول أيضًا لها: "الأدوية حرام" وعندما يمرض طفل من أولاده يرفض أن يشتري له الدواء أو يكشف عليه عند دكتور، مشددة على أن زوج شقيقتها لم يكن مريض نفسي فهو يفعل كل ذلك وهو في كامل قواه العقلية.

وأضافت، أن شقيقتها في نوفمبر 2018 طلبت الانفصال لأنه بدأ في بيع أثاث المنزل وسياراته وحول أمواله إلى دولارات أملًا منه في أن يصرفها في الجهاد، وبعد مشاجرات عديدة معه لا يعرفون الآن عنه شيء وقد تم تهديدهم أنه سوف يحرق منزلهم قائلة: "إحنا دلوقتى منعرفش حاجة عن جوز شقيقتى.. وأختى هربت.. وكل اللى محتاجينه من المسئولين حمايتنا".
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