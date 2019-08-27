التحقيق في مقتل سائق بسبب أولوية الجلوس بمقهى في المنيا

تباشر نيابة ملوى، تحت إشراف المستشار أحمد الفولى، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، الثلاثاء، التحقيق فى واقعة مقتل سائق على يد جزار للخلاف على الجلوس في مقهى.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول "محسن. م. ف"، 36 سنة، سائق، مقيم بقرية الروضة مركز ملوي، جثة هامدة متأثرا بجرح قطعي بالرقبة، بادعاء مشاجرة مع آخر.



وانتقل فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد عصام أبو الفضل، رئيس مباحث جنوب المنيا، والمقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز ملوي.



وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر يدعي "حسين. ي. ح"، ٢٧ سنة، جزار، مقيمان بقرية الروضة مركز ملوي، تطورت إلى معركة قام على أثرها الأخير بذبح المجني عليه بسلاح أبيض، سكين، فتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.