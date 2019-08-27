دعوى مستعجلة ضد نقيب الموسيقيين بسبب "حفلات رمضان"

رفع المحامي سمير صبري، الثلاثاء، دعوى مستعجلة بمحكمة القضاء الإداري، ضد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، تطالبه بوقف تصاريح حفلات غناء الممثل محمد رمضان.



وجاء في الدعوى: "الفن هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرًا عن حاجته لمتطلبات في حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام".



وأوضحت الدعوى أن حالة من الجدل والسخرية والغضب سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عقب حفل الممثل محمد رمضان الذي أحياه الجمعة الماضي، في الساحل الشمالي بسبب ارتدائه خلال الحفل ملابس مثيرة للجدل جعلته محط سخرية الجمهور، وأن ملابسه لا تناسب الرجال كما وقعت مشاجرات في الحفل بين الشباب المشاركين وأفراد الأمن التابعين لـ"رمضان"، كما انتشر مقطع فيديو من الحفل لمحمد رمضان وهو يدفع معجبيه مما رأى الكثير أنه لا يحترم جمهوره، وأنهى حفله بالسجود بملابس شفافه لا تناسب وضع السجود.