ضياء السيد يضع روشتة بشأن اختيار مدرب الأهلي الجديد

وجه ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، نصائح لمجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن اختيار المدير الفني الجديد.



ويبحث مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن مدير فني أجنبي جديد خلفا للأوروجوارياني مارتن لاسارتي، الذي ودع الفريق تحت قيادته بطولة كاس مصر من دور الـ 16 بالخسارة من بيراميدز.



وقال ضياء في تصريحات إذاعية: "المدرب الجديد يجب أن يتوفر فيه عدة مواصفات هامة".



واستطرد قائلا: "قوة الشخصية أمر هام للغاية في مدرب الأهلي الجديد، فيجب أن يفرض شخصيته على الفريق داخل الملعب وخارجه".



وأضاف: "أيضا يجب أن يكون له دور وبصمة واضحة فيما يتعلق بعملية تطوير اللاعبين".