الأهلى يكشف تفاصيل الراتب الشهري للمدرب الجديد

لم تضع إدارة نادي الأهلي حدًا معينًا لراتب المدير الفني المنتظر الإفصاح عن هويته، خلفًا للأوروجوانى مارتن لاسارتى، حيث كشفت تسريبات داخل مجلس إدارة النادى الأحمر عن عزمها التعاقد مع مدرب كبير حتى لو وصل راتبه الشهرى لـ150 ألف دولار أو 180 ألف دولار.



بينما كان لاسارتى ومعاونوه سباستيان المدرب العام وإليخاندور مدرب الأحمال البدنية يتقضون 120 ألف دولار شهريًا.



ويواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلي مفاوضاته المُكثفة خلال رحلته مع أكثر من مدرب أجنبي تمهيدًا لإبرام تعاقد مع أفضلهم لقيادة الفريق الأحمر.



وسافر أمير توفيق إلى ألمانيا أمس الإثنين، في رحلة تستغرق أكثر من دولة أوربية للتفاوض مع ثلاثة مدربين في ثلاث دول هي ألمانيا وأسبانيا واليونان.



ويلتزم مسئولو الأهلي الصمت عن الإفصاح عن هوية وجنسية المدرب الجديد.



وبحسب بعض التسريبات داخل الأهلي، فإن سفر أمير توفيق إلى إسبانيا أو ألمانيا أو اليونان لا يعنى بالضرورة التعاقد مع مدرب ينتمى لهذه الدول فقد يتفاوض مع مدرب فرنسى يُقيم في ألمانيا على سبيل المثال.