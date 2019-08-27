تعرّف على الاستثمارات اليابانية في إفريقيا (فيديو)
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:24 م
ياسمين عباسطباعة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يظهر حجم الاستثمارات اليابانية في إفريقيا، وجاءت كالآتي:
- بلغت الاستثمارت اليابانية في أفريقيا نحو 30 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2019.
- ساهمت اليابان في عدد من المشروعات التكنولوجية بموزمبيق وغانا.
- تقدم اليابان مئات المنح الدراسية للطلاب الأفارقة.
- تستثمر اليابان عدد من الشركات الخاصة في مجال الحاصلات الزراعية وتحسين جودة الإنتاج.
- قدمت العاصمة اليابانية طوكيو، الدعم لكينيا في مشروعات تطوير آليات وطرق الري.
- قامت اليابان بعمل مشروعات تركيب أنظمة معالجة وتطهير مياه الشرب في السنغال.
- دعمت اليابان مشاريعها بطرق متناهية الصغر والحرف اليدوية للسيدات في أوغندا.
- قدمت اليابان أوجه الرعاية الصحية المتطورة ومكافحة الأمراض الوبائية.
- شيدت اليابان عددًا من البنى التحتية كالطرق والكباري في رواندا وتنزانيا.
- بلغت الاستثمارت اليابانية في أفريقيا نحو 30 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2019.
- ساهمت اليابان في عدد من المشروعات التكنولوجية بموزمبيق وغانا.
- تقدم اليابان مئات المنح الدراسية للطلاب الأفارقة.
- تستثمر اليابان عدد من الشركات الخاصة في مجال الحاصلات الزراعية وتحسين جودة الإنتاج.
- قدمت العاصمة اليابانية طوكيو، الدعم لكينيا في مشروعات تطوير آليات وطرق الري.
- قامت اليابان بعمل مشروعات تركيب أنظمة معالجة وتطهير مياه الشرب في السنغال.
- دعمت اليابان مشاريعها بطرق متناهية الصغر والحرف اليدوية للسيدات في أوغندا.
- قدمت اليابان أوجه الرعاية الصحية المتطورة ومكافحة الأمراض الوبائية.
- شيدت اليابان عددًا من البنى التحتية كالطرق والكباري في رواندا وتنزانيا.
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