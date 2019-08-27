تعرّف على الاستثمارات اليابانية في إفريقيا (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يظهر حجم الاستثمارات اليابانية في إفريقيا، وجاءت كالآتي:



- بلغت الاستثمارت اليابانية في أفريقيا نحو 30 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2019.



- ساهمت اليابان في عدد من المشروعات التكنولوجية بموزمبيق وغانا.



- تقدم اليابان مئات المنح الدراسية للطلاب الأفارقة.



- تستثمر اليابان عدد من الشركات الخاصة في مجال الحاصلات الزراعية وتحسين جودة الإنتاج.



- قدمت العاصمة اليابانية طوكيو، الدعم لكينيا في مشروعات تطوير آليات وطرق الري.



- قامت اليابان بعمل مشروعات تركيب أنظمة معالجة وتطهير مياه الشرب في السنغال.



- دعمت اليابان مشاريعها بطرق متناهية الصغر والحرف اليدوية للسيدات في أوغندا.



- قدمت اليابان أوجه الرعاية الصحية المتطورة ومكافحة الأمراض الوبائية.



- شيدت اليابان عددًا من البنى التحتية كالطرق والكباري في رواندا وتنزانيا.