الاعتذار أولًا.. البرازيل ترفض مساعدات "السبع" لحرائق الأمازون بسبب ماكرون

في تصعيد جديد قال الرئيس البرازيلي بولسونارو إن البرازيل لن تحصل على مساعدات من مجموعة السبع إلا إذا سحب ماكرون الإهانات، حسبما أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية في خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء.



يأتي هذا عقب تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، ردًا على سخرية الرئيس البرازيلي من زوجة الرئيس الفرنسي في منشور على "فيسبوك": "أعتقد أن الشعب البرازيلي يشعر بالإحراج من سلوك رئيسه وآمل في أن يحصل على رئيس أفضل عاجلا".



وتعود الواقعة عندما تفاعل الرئيس البرازيلي بولسونارو مع تدوينة تقارن بين زوجة الرئيس الفرنسي، 66 عاما، وسيدة البرازيل الأولى، 37 عاما، حيث قصدت التدوينة أن ماكرون أثار ضجة بشأن حرائق الأمازون لأنه يغار من الرئيس البرازيلي الذي لديه زوجة جميلة وشابة، وراق هذا الكلام لبولسونارو فكتب معلقًا "لا تُذلوا الرجل أكثر من ذلك".