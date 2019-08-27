ضبط المتهم بتمزيق جسد صاحب محل أعلاف في الخصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، الثلاثاء، من ضبط المتهم بتمزيق جسد صاحب محل أعلاف بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة في الخصوص.



تلقى اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص يفيد بورود إشارة من مستشفى المطرية العام تفيد بوصول "إبراهيم. ع"، 40 عامًا، صاحب محل أعلاف مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمني وأخر من الجهة اليسرى وجروح قطعية متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن والصدر وتم حجزه للعلاج.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص وسؤال المصاب اتهم جاره "محمد. ص"، شهرته "إينو"، 31 سنة سائق، بالتعدي عليه أثناء تواجده داخل محل الأعلاف ملكه، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى على أثرها الأخير عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته وفر هاربًا.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه.



تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.