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الخارجية السودانية: أمريكا تعهدت برفع السودان من قوائم الإرهاب قريبًا (فيديو)

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:15 م
جريدة الدستور
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قال السفير أبوبكر الصديق المتحدث باسم الخارجية السودانية، إن رفع السودان من قائمة الإرهاب يسهم في الحصول على حزمة المساعدات الاقتصادية التي يحتاجها، مشيرًا إلى أن السودان في حاجة إلى إعادة البناء الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية الراهنة.

وأضاف "الصديق"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، أن وجود السودان ضمن هذه القائمة يضعف من علاقته بالمؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة، موضحًا أن الدعم الذي ينتظره الشعب السوداني الذي قام بثورة عظيمة لا بد أن يقابل بدعم من المجتمع الدولي ومن الدول المانحة.

وأكد متحدث الخارجية السودانية، أن استمرار وجود السودان في هذه القائمة لا يساعد في الحصول على المساعدات والقروض وإعفائها من الديون، مشيرًا إلى حاجتها للمجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال والتحول الديمقراطي لاجتياز أزمتها الاقتصادية الحالية.

وفيما يتعلق بوجود مباحثات جارية بين الخرطوم وواشنطن بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، قال: "إن هناك اتصالات على مستويات مختلفة بين السودان وحكومة الولايات المتحدة، وهناك التزام من الطرفين باستئناف الحوار لاتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة السودان من هذه القائمة، مؤكدًا تعهد الإدارة الأمريكية لبدء هذه الخطوة قريبًا.
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