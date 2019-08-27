محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء سوق الخضروات والفاكهة الجديد

تفقد محافظ بورسعيد، الثلاثاء، سير العمل في إنشاء سوق الخضروات والفاكهة الجديد.



وقال المحافظ إن السوق سيكون الأحدث من نوعه، ويقام على مساحة ٢٠ ألف متر مربع تقريبًا.



ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء منه، مشددًا على إقامة المحلات على أعلى مستوى ومساحات مناسبة لتوفير الراحة للمواطن والتاجر.



ويضم السوق محلات كمخازن للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك مجمعا تجاريا متكاملا يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية.