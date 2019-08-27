مشتريات الأجانب تدفع مؤشر بورصة مسقط للصعود عند الإغلاق

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 0.7 %، بإقفاله عند مستوى 3954.46 نقطة، رابحًا 27.38 نقطة.



وجاءت مشتريات المستثمرين من الأجانب والخليجيين والعرب دافعة لارتفاع الأسهم، وحقق الأجانب فارق في تعاملاتهم لصالح الشراء بقيمة 226.58 ألف ريال، والخليجيون بفارق 166.32 ألف ريال لصالح الشراء، والعرب 7.22 ألف ريال.



ودعم المؤشر العام كذلك الأداء الإيجابي للقطاعات الرئيسية مجتمعة، وتصدرها الخدمات بنسبة 1.04 ب%، مع صدارة العمانية القطرية للتأمين للرابحين اليوم بنسبة 7.06 %، وصعد سيمبكورب صلالة 5.5 %.



وتجاهل قطاع الخدمات تقدم سهم الجزيرة للخدمات على المتراجعين بنسبة 2.33 %.

وصعد مؤشر القطاع المالي 0.35 %؛ بدعم بنك ظفار المرتفع 1.43 %، وارتفع الخليجية للاستثمار 1.33 %.



وارتفع كذلك مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.21 %، بدعم جلفار للهندسة المرتفع 2.56 %.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 9.12 مليون سهم، مقابل 368.75 مليون سهم بالجلسة الماضية، وانخفضت قيمة التداولات إلى 1.74 مليون ريال مقابل 137.81 مليون ريال بجلسة أمس الاثنين، ويرجع ذلك لصفقة تحويل ملكية على أسهم أريدو بجلسة أمس.



وتصدر سهم جلفار للهندسة والمقاولات النشاط حجمًا اليوم بتداول 1.8 مليون سهم، فيما تصدر سهم أريدو النشاط قيمة بنحو 517.75 ألف ريال.