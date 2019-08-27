800 ألف درهم من اتحاد الكرة الإماراتى للأندية الهواة

يبدأ اتحاد الكرة الإماراتي اعتبارًا من سبتمبر المقبل، صرف الإعانة الشهرية لبعض أندية الهواة لمساعدتها في تأدية رسالتها الرياضية.



وتبلغ الإعانة 800 ألف درهم شهريًا مخصصة لأربعة أندية هي: مصفوت والتعاون ومسافي والعربي، بواقع 200 ألف درهم لكل منها، وتؤكد الخطوة حرص اتحاد الكرة على الالتزام بواجباته في دعم الأندية التى تعاني من قلة الإمكانات المالية، لمساعدتها في تنفيذ أنشطتها، حتى لا يكون له تأثير سلبي على التزاماتها مع مختلف عناصر اللعبة.