الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الموافق 26 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

منوعات

كيف تحمي نفسك من أضرار أشعة الشمس وتكافح الشيخوخة؟

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:14 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يعلم الجميع أنه يجب وضع واق من أشعة الشمس للحماية من أضرارها، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن هناك طرقا أخرى يمكن من خلالها حماية نفسك من هذه الأضرار، بما في ذلك تناول بعض الأطعمة.

ويشير الخبراء إلى أن هناك بعض الأطعمة تحتوي على مواد غذائية تساعد البشرة على إصلاح وتجديد نفسها، ويتناقص عدد من المواد المضادة للأكسدة في الدم عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، لذلك من المهم التأكد من وجود هذه العناصر الغذائية بشكل ثابت في نظامك الغذائي.

وتقول أماندا فون ديم هاجن، أخصائية البشرة في مؤسسة Glo Skin Beauty في المملكة المتحدة: "في حين أن السلطة ليست بديلا عن واقي الشمس، لكن بعض الأطعمة على وجه الخصوص يمكن أن تضيف حماية داخلية ضد لسعات الشمس والتجاعيد على المستوى الخلوي".

وهناك الكثير من المكونات التي يمكن استهلاكها من الطعام الذي يحمل تأثيرات وقائية مختلفة، وتتعلق معظم الآليات بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للشيخوخة في الأطعمة التي تكافح تلف الجلد بطرق مختلفة.

وفيما يلي أهم الأطعمة التي تقترحها أماندا فون ديم هاجن، والتي تقول إنها تساعد في درء أضرار أشعة الشمس:

1-فطر Crimini:
وهو فطر بني داكن صالح للأكل، يحتوي على واحد من أعلى عناصر السيلينيوم، وهذه المعادن ضرورية لصنع أحد مضادات الأكسدة الأكثر فعالية في الجسم، وهي "الغلوتاثيون بيروكسيديز" التي تحارب المركبات الضارة المسماة الجذور الحرة التي تتشكل في الجلد أثناء التعرض لأشعة الشمس.

كما أن هذا الفطر يعد مصدرا كبيرا للفيتامينات "ب" وهي ضرورية لإنشاء خلايا بشرة جديدة ذات مظهر شبابي.

2-الرمان:
يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ووجد العلماء أنه يقدم فوائد مضادة لالتهابات الجلد.

واكتشفوا أيضا أن المغذيات الموجودة في الرمان يمكن أن تقلل من قدرة الأشعة فوق البنفسجية على التسبب بتلف خلايا الجلد.

ويعمل زيت بذور الرمان على الحماية من سرطان الجلد بفضل حمض الإيلاجيك، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحتوي على كميات كبيرة من البوليمرات في الرمان والتي وجدت الأبحاث أنها تمنع نمو أورام الجلد.

3-الكرز:
يعد الكرز أفضل مصدر للميلاتونين المضاد للأكسدة، وهو هرمون يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، واكتشف الباحثون أنه يساعد على ترميم البشرة التي تحرقها الشمس لأنها تحفز نمو خلايا الجلد الجديدة.

كما أن الكرز يعد مصدرا كبيرا لفيتامين "سي" وهو ضروري لبناء الكولاجين.

4-طماطم:
تمتلئ الطماطم بمضادات الأكسدة التي تدعى الليكوبين، والتي تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما أنها مضادة للالتهابات ما يعني تلطيف أي احمرار ناتج عن البقاء فترة طويلة تحت أشعة الشمس.

5-الجزر:
يمتلئ الجزر بالبيتا كاروتين وهي مادة لا تحمي فقط من أضرار أشعة الشمس ولكن يمكنها أن تساعد أيضا في إصلاحها لأنها تتميز بخصائص واقية من الشمس.

كما أن الجزر يحتوي على البيوتين، وهو نوع من فيتامين "ب" الذي يعزز الشعر الصحي ونمو الأظافر بسرعة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بالمستندات.. الاقتراح النهائي لشعبة المخابز للتكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز (خاص)

منذ حوالي 18 ساعة

"مباشر قطر": القوات الجوية المصرية تضرب غرور أردوغان (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مجدي عبد الغني يوضح حقيقة إحالته إلى "الأموال العامة"

منذ حوالي 3 ساعات

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

ads

الصور

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

بالمستندات.. معلمة بورسعيد تبرئ الضابط من الاعتداء عليها

الأهلى يكشف تفاصيل الراتب الشهري للمدرب الجديد

أيام زمان

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

الصحة

أطباء إندونيسيون يرفضون تنفيذ حكم بالإخصاء الكيميائي لمغتصب أطفال

تحليل دم يكشف إصابات المخ

250 نوعًا من الصداع.. كيف العلاج؟

طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

الرئيس نيوز

صحيفة فرنسية: مصر تكثف الجهود في المحافل الدولية للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا

"جريمة قتل".. أنيسة حسونة تطالب بالقصاص من قتلة طفل "بالوعة الهرم"

"وزيرالكهرباء" يبحث مع رئيس فودافون التعاون في مجال العدادات الذكية

فاينانشال تايمز: مصر صاحبة أجمل قصة إصلاح اقتصادي في الشرق

منوعات

لهذة الأسباب.. تستيقظ فجأة أثناء نومك

تجربة جديدة لـ"كنتاكي" في ولاية أمريكية

5 أطباق عليك تناولها في جورجيا

كيف تحمي نفسك من أضرار أشعة الشمس وتكافح الشيخوخة؟

كشكول

جامعة بني سويف: افتتاح منفذ بيع لمركز الإنتاج بكلية العلوم

ننشر نتيجة مسابقة "فرسان القراءة" بتعليم القاهرة

"تعليم حلوان" يحصد 6 مراكز بمسابقة "فرسان القراءة"

بالصور.."النيلي" يشهد خطة الإخلاء الشاملة لديوان عام تعليم مطروح

إسلام سياسي

إخوانى منشق يكشف كيف استخدمت الجماعة الأناشيد في تجنيد الشباب

قيادي بالبناء والتنمية يهاجم نائب مرشد الإخوان بسبب موقفه من سجناء الجماعة

شعار قنوات الإخوان .. الخوض في أعراض المعارضين .. ومنشق يصفهم بـ "الأقزام"

مؤشر الفتوى يحذر من الغرف المغلقة التابعة للتنظيمات الإرهابية على "تليجرام"


زيت وسكر

“التموين”: لا إضافة للمواليد الجدد على أي بطاقة تضم أكثر من 4 أفراد

“وزيرالكهرباء” يبحث  سبل التعاون فى مجال الاتصالات مع فودافون

“القوى العاملة”: أول محرم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة السنة الهجرية

محافظ الجيزة: بدء تطوير جسر ترعة المريوطية بطول بالتعاون مع وزارة الري

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
حديث الإفك
مؤمن المحمدي
2 سكوبار
سيد عبدالقادر
إحنا اللى ضربنا القطر
لواء.حمدى البطران
السكة الحديد وركابها
المزيد

الثقافة

مي التلمساني: ينقصني إظهار اليأس الإنساني في الكتابة (حوار)

اجتماع بين وزيرة الثقافة والسفير الإماراتى بالقاهرة

محمد شعير ينفي تلاعب الموزعين بكتب أخبار الأدب

المعالجة الأدبية للمشكلات الاجتماعية ندوة باتحاد الكتاب الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك