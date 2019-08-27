تأجيل دعوى عزل المستشار القانوني لـ"مرسي"

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، الثلاثاء، نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بفصل المستشار القانونى للرئيس الأسبق محمد مرسي، وإحالته للصلاحية وعرض الأمر على السلطة القضائية المختصة لإصدار قرار بعزله من منصبه، إلى جلسة 19 أكتوبر القادم.



ذكر الطاعن أنه فوجئ باستمرار المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، في عمله بإحدى الهيئات القضائية، رغم أنه شغل منصب المستشار القانونى لـ"مرسي" وقت توليه الحكم عام 2013 وهو المعروف عنه ميوله لجماعة الإخوان.



ولفتت الدعوى إلى أنه انشغل بالعمل السياسي عن عمله الأساسي وطالبت بعزله من منصبه.