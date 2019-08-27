السكة الحديد تستعد للعام الدراسي بـ4 قطارات إضافية.. ولا نية لرفع سعر التذكرة

تستعد هيئة السكة الحديد، لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019-2020، وذلك لتوفير مستوى مميز من الخدمة خاصة مع تردد عدد ضخم من الركاب على المرفق خلال الفترة الماضية.



وستقوم الهيئة بالدفع بعدد 4 قطارات بداية من سبتمبر المقبل وذلك على خط القاهرة - منوف حيث يشهد هذا الخط إقبال ضخم من الركاب مما ينتج عنه تكدس على أرصفة المحطات، وهو الأمر الذي قد يؤثر بصورة سلبية على حركة الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد.



وتعمل الهيئة على تخصيص شبابيك مخصصة للطلاب لقطع التذاكر وعمل الاشتراكات، وذلك لضمان عدم وجود تكدس أمام الطلاب أثناء قطع التذاكر أو استخراج الاشتراكات، ما يؤثر سلبًا عليهم، بالإضافة إلي ذلك التشديد على عدم وجود تأخيرات في القطارات حتى لا تؤثر على مواعيد وصول الطلاب إلى مدارسهم.



و لا نية لرفع تسعيرة التذاكر مع بداية العام الدراسى الجديد وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي، وستظل التسعيرة كما هي وكذلك التسعيرة الخاصة باشتراكات الطلبة.

