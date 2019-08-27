الوزراء السعودي: نهنئ السودان على الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه

هنأ مجلس الوزراء السعودي، الجمهورية السودانية على الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كل الأطراف السودانية، مؤكدًا مباركة المملكة للاتفاق الهادف إلى تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره.



جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



وفي وقت سابق، دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، مبادرة توزيع المساعدات الطارئة التي قدمتها الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية لمنكوبي السيول والفيضانات بمنطقة ودرملى 70 كيلومترًا شمال العاصمة السودانية الخرطوم التي غمرتها المياه بالكامل.





وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان في كلمة للمنكوبين بالمخيم: "جئنا لتفقد أحوالكم، ونؤكد لكم أن المملكة تقف معكم قلبًا وقالبًا".