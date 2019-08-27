تجديد حبس شقيقين قتلا موظفًا في الحوامدية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الثلاثاء، حبس شقيقين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل موظف بسبب خلافات سابقة بينهم.



وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالحوامدية، وبإجراء التحريات تبين أن شقيقين اعتديا على موظف بالضرب، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.



تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.