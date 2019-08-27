سبب تواصل محمد صلاح مع جماهير الأهلي

تواصل النجم محمد صلاح نجم ليفربول ونجم منتخب مصر مع المشجع الأهلاوي محمد سمير المراكبي، الذى فقد قدميه فى حادث مروع بعد مباراة الفريق أمام اطلع برة السوداني.



وحرص محمد صلاح، خلال التواصل الهاتفي مع مشجع الأهلي بواسطة سعد سمير مدافع الفريق الأحمر، على الشد من أزره ومواساته فى الموقف الصعب الذى يمر به والاطمئنان علي حالته الصحية، وهو الأمر الذى أسعد المشجع بشدة رغم ما أصابة.



وتسبب الحادث الأليم الذى تعرض له محمد سمير المراكبى فى بتر قدميه.



وكان الأهلي قد بلغ دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة "اطلع بره" بطل جنوب السودان بنتيجة 130 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.