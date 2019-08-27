انطلاق منافسات رفع الأثقال وزن ٥٩ كجم سيدات

تنطلق الآن منافسات رفع الأثقال وزن ٥٩ كجم سيدات، بصالة النهضة المغطاة للألعاب الرياضية، والتي تشهد منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.



وتنافس اللاعبة بسمة إبراهيم في وزن ٥٩ كجم حيث يشهد منافسة شرسة مع كل من نيجيريا والجزائر والمغرب.



يذكر أن مصر قد حققت ٣ ذهبيات عن طريق اللاعب أحمد سعد وزن ٦٧، واللاعبة هبة أحمد فضيتين في وزن ٤٩.