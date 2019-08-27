أحمد قمر: سعيد بالانجاز الإفريقى ومتفائل بطوكيو 2020

أعرب أحمد قمر بطل منتخب مصر للرماية عن سعادته بهذه الميدالية عقب حصده ذهبية مسابقة "التراب" وتخطيه أبطال المغرب والجزائر ونامبيا



قال قمر: "سعادتى كبيرة بتحقيق هذا الإنجاز الإفريقى، ومتفائل بتحقيق الإنجاز الأقوى فى أوليمبياد طوكيو"



جاء هذا الفوز على ساحات الرماية بقرية العريجات الرياضة بمدينة الرباط، وذلك فى اطار فاعليات دورة الالعاب الافريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.



وجه قمر الشكرلوزير الشباب والرياضة، كما وجه الشكر للعميد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية وأعضاء مجلس الادارة، كما وجه الشكر للبنك الأهلى المصرى الراعى الرسمى لها ولفريق الفراعنة الاوليمبى الذى ينتمى له الذي قدم الدعم الكبير له على خلال الفترة الماضية، كما وجه الشكر لروابط الرياضية على ما جهودهم للوصول إلى الإعداد الجيد وتحقيق الميدالية.