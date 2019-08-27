المشدد 15 عامًا لتاجر مخدرات في العجوزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 15 عامًا، لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالعجوزة.



صدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، وعضوية المستشارين أحمد بكري محمد، وعصام منير خليل.



وكانت النيابة العامة أحالت "طارق. س. م" 32 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات، بعدما تبين تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة بالعجوزة، وثبوت ذلك من خلال المضبوطات التي عثر عليها بحوزته، فضلًا عن تحريات رجال المباحث.



وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم وبحوزته 15 قطعة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالى.



وبمواجهته اعترف بحيازته الحشيش بقصد الاتجار فيه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق، والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات معه.