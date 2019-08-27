اقتصادي: هناك ترحيب دولي بالوجود المصري في مختلف المناسبات (فيديو)

قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن مصر شاركت في السنوات الأخيرة في عدد كبير من الفعاليات الدولية، لافتًا إلى أن هناك ترحيب دولي بالوجود المصري في مختلف المناسبات.



وأضاف "العمدة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن اهتمام الدول الأوروبية بأفريقيا نتيجة مصالح مشتركة تربطهم ببعض، مشيرًا إلى أن الشريك الأسيوي يعد أكبر شريك لأفريقيا في آخر 10 سنوات.



ومن المقرر، أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، غدًا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، التي تُعقد تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".