محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول هذا الأسبوع

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الثلاثاء، تشكيل الفريق الإنجليزي "ليفربول" الأسبوع الجاري في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جاء الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على رأس تشكيلة الأسبوع.



يأتي هذا عقب نجاح صلاح في تحقيق الفوز على الجانزر السبت الماضي، بثلاثة أهداف مقابل واحد فقط،

يأتي هذا فيما أفادت تقارير رياضية بأن ليفربول وافق على بيع محمد صلاح انتهاء الموسم مع نهاية الصيف أمام مقابل مادي، يقول ليفربول عنه إنه سيكون الأكبر في تاريخ كرة القدم.