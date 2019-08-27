جيانا فاروق: نعدكم بمراكز أفضل فى طوكيو ٢٠٢٠

أشارت جيانا فاروق بطلة منتخب مصر للكاراتيه إلى أن المنتخب المصرى قد أدى أداء متميز وكانوا على مستوى المسئولية.. جاء ذلك التصريح عقب فوزها على بطلة السنغال ٦ - صفر وتتويجها بالبرونزية فى نهائى منافسات الكاراتيه وزن ٦١ كجم.



قالت جيانا: "أدينا مباريات قوية ونعد بتحقيق مراكز أفضل فى كوطيو ٢٠٢٠"



جاء هذا الفوز على صالة قصر الرياضة (مولاى عبدالله) بمدينة الرباط، وذلك فى إطار فاعليات دورة الألعاب الإفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.



الجدير بالذكر أنه سادت حالة من الاستياء نتيجة ما تم اعتباره ظلمًا تحكيميًا أدى إلى تراجع فى ميداليات الكاراتيه.



وجهت جيانا الشكر لوزير الشباب والرياضة، كما وجهت الشكر لمحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه وأعضاء مجلس الادارة، كما وجهت الشكر للبنك الاهلى المصرى الراعى الرسمى لها ولفريق الفراعنة الأوليمبى الذى تنتمى له الذي قدم الدعم الكبير لها على مدار الفترة الماضية، كما وجهت الشكر لروابط الرياضية على ما بذلوه معها من جهد ومتابعة واهتمام من أجل اعداد قوى أفضى إلى تحقيقها ذهبية أفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى بطولة إفريقيا التى استضافتها بتسوانا يوليو الماضى وأشاد الاتحاد الدولى للكاراتيه بمستواها.