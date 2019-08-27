الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الموافق 26 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

تقارير ومتابعات

يفتتحها السيسي.. تفاصيل جدول أعمال قمة "تيكاد7"

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:07 م
جريدة الدستور
أسماء منصور
طباعة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان، وذلك بعد ساعات فقط من مشاركته في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي عقدت بفرنسا، ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى، غدا الأربعاء قمة تيكاد 7، وهي القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، وقمة التيكاد هي قمة رفيعة المستوى تنظمها دولة اليابان لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية بحضور عدد كبير من الشركات اليابانية التي قد يكون لها أعمال حالية أو مستقبلية في القارة الأفريقية.

وقد تم إطلاق أول قمة تيكاد عام 1993، بمبادرة من الحكومة اليابانية، حيث أنطلق وقتها مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية، والأطراف المشاركة في قمة تيكاد هم خمسة أطراف رئيسية وهم "حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الإفريقي، مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي"، وفي البداية كانت تعقد قمة التيكاد مرة كل خمس سنوات، ومنذ عام 2008 أصبحت تعقد كل ثلاث أعوام، وبعد إنعقاد قمة نيروبي عام 2016 والتي تعد أول قمة تنعقد خارج اليابان تم الإتفاق بعد ذلك علي أن مكان إنعقاد القمة سيكون بالتناوب ما بين أفريقيا واليابان، وفيما يلي جدول هذه القمة الحالية:
اليوم الأول، الأربعاء الموافق 28 من أغسطس الجاري الساعة 2:30 مساء بتوقيت اليابان سيتم التقاط صور جماعية للزعماء المشاركين بالقمة، يليها جلسة افتتاحية.

الجلسة الأولى، الساعة ستعقد الثالثة مساء، مدتها ساعة وستناقش مستقبل التيكاد والتنمية الأفريقية.

الجلسة الثانية، الموسعة الساعة ستعقد الرابعة و5 دقائق مساء حتى الخامسة و50 دقيقة مساء، بتوقيت اليابان وستعقد بمركز المؤتمرات بيوكوهاما باسيفيك وتتناول تسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وفى الساعة السابعة مساء بتوقيت اليابان، يقيم رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما حفل استقبال للمشاركين بالقمة بفندق يوكاهاما رويال بارك.

جدول اليوم الثاني الموافق 29 أغسطس كالتالي:
الجلسة الموسعة الثالثة بعنوان حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام.

ثم الجلسة الموسعة الرابعة تحت عنوان تعميق المجتمع المستدام والمتماسك.

كذلك جلسة مناقشة موضوعية لتغطية قضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تنمية رأس المال البشرى، تعليم الشباب، الزراعة والتغيرات المناخية، التخفيف من أخطار الكوارث، والاقتصاد الازرق.

فى المساء، سوف يقيم رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء على شرف المشاركين بالقمة بيوكوهاما رويال بارك.

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير، 30 أغسطس إنعقاد الجلسة الموسعة الخامسة وتتناول تعزيز السلام والاستقرار.

يعقبها الجلسة الموسعة السادسة والتى تتناول تقريرا حول الجلسات الموضوعية بمشاركة رؤساء كل جلسة موضوعية ويعقبها الجلسة الختامية ومؤتمر صحفى.

وفي الختام، سيعقد حفل استقبال شاى بالقصر الإمبراطوري للمشاركين بالقمة، الساعة 4 مساء لمدة 40 دقيقة يتبعه حفل توزيع جوائز هيديو نجوشى أفريقيا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

"الردَّاحة".. غادة عويس "لسان الجزيرة القذر" تجبر مذيعة على الاستقالة

منذ حوالي 15 ساعة

منشقو "الإرهابية" يطلقون حملة إلكترونية لفضح الجماعة

منذ حوالي 17 ساعة

"الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد صيدليات "19011"

منذ يومين

بالمستندات.. معلمة بورسعيد تبرئ الضابط من الاعتداء عليها

ads

الصور

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

الأكثر قراءة

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

بالمستندات.. معلمة بورسعيد تبرئ الضابط من الاعتداء عليها

"مباشر قطر": القوات الجوية المصرية تضرب غرور أردوغان (فيديو)

أيام زمان

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

الصحة

أطباء إندونيسيون يرفضون تنفيذ حكم بالإخصاء الكيميائي لمغتصب أطفال

تحليل دم يكشف إصابات المخ

250 نوعًا من الصداع.. كيف العلاج؟

طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

الرئيس نيوز

هيلا سيلاسي.. الرجل الذي لم يقترب منه عبد الناصر

القوى العاملة: بمناسبة السنة الهجرية.. أول محرم إجازة بأجر للقطاع الخاص

بسبب المعاشات.. هاشتاج "علماء مصر غاضبون" يتصدر السوشيال ميديا

خاص| بالأرقام.. الضرائب: "محمد رمضان" صاحب أضعف حفلة في الساحل

منوعات

لمن تسرق الأجراس؟.. شرطة النمسا تبحث عن لصوص البقر

وفاة أغنى أغنياء النمسا بأحد مطاعم ألمانيا

الشكل الحقيقي لمخدر الفيل الأزرق DMT

مرض يخافه كل الأطباء

كشكول

بالصور.."المحرصاوي" يشارك فى الاجتماع الأول لـ"طب الأزهر"

بالصور.. "حجازي" يشهد فعاليات ختام مهرجان الأنشطة الصيفية

بالصور.. "الخشت" و"الخطيب" يتبادلا الهدايا التذكارية

الغضبان: استمرار مراكز الأنشطة الصيفية المجانية طوال العام

إسلام سياسي

إخواني منشق يكشف كيف استخدمت الجماعة الأناشيد في تجنيد الشباب

قيادي بالبناء والتنمية يهاجم نائب مرشد الإخوان بسبب موقفه من سجناء الجماعة

شعار قنوات الإخوان .. الخوض في أعراض المعارضين .. ومنشق يصفهم بـ "الأقزام"

مؤشر الفتوى يحذر من الغرف المغلقة التابعة للتنظيمات الإرهابية على "تليجرام"


زيت وسكر

“الصناعات الغذائية” تٌطالب بتأسيس شركة لزراعة قصب السكر والبنجر

إجراءات جديدة لحماية صغار ومربي الدواجن

“الصحة” تفتح الباب التقديم ضمن فريق الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الأولى

“التنمية المحلية”: 11,2 مليار جنيه قيمة تمويلات “مشروعك” بالمحافظات

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
حديث الإفك
مؤمن المحمدي
2 سكوبار
سيد عبدالقادر
إحنا اللى ضربنا القطر
لواء.حمدى البطران
السكة الحديد وركابها
المزيد

الثقافة

غدًا.. مشاركة دولية من الهند فى محكى القلعة

"ثقافة الشرقية" يحتفل باليوم العالمي للشباب

الليلة.. حفل لفرقة "راديو يمن" بمسرح الضمة

مخاطر السحابة السوداء بـ"ثقافة الدقهلية"

صفحتنا ع الفيس بوك