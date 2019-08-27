يفتتحها السيسي.. تفاصيل جدول أعمال قمة "تيكاد7"

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان، وذلك بعد ساعات فقط من مشاركته في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي عقدت بفرنسا، ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى، غدا الأربعاء قمة تيكاد 7، وهي القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، وقمة التيكاد هي قمة رفيعة المستوى تنظمها دولة اليابان لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية بحضور عدد كبير من الشركات اليابانية التي قد يكون لها أعمال حالية أو مستقبلية في القارة الأفريقية.



وقد تم إطلاق أول قمة تيكاد عام 1993، بمبادرة من الحكومة اليابانية، حيث أنطلق وقتها مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية، والأطراف المشاركة في قمة تيكاد هم خمسة أطراف رئيسية وهم "حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الإفريقي، مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي"، وفي البداية كانت تعقد قمة التيكاد مرة كل خمس سنوات، ومنذ عام 2008 أصبحت تعقد كل ثلاث أعوام، وبعد إنعقاد قمة نيروبي عام 2016 والتي تعد أول قمة تنعقد خارج اليابان تم الإتفاق بعد ذلك علي أن مكان إنعقاد القمة سيكون بالتناوب ما بين أفريقيا واليابان، وفيما يلي جدول هذه القمة الحالية:

اليوم الأول، الأربعاء الموافق 28 من أغسطس الجاري الساعة 2:30 مساء بتوقيت اليابان سيتم التقاط صور جماعية للزعماء المشاركين بالقمة، يليها جلسة افتتاحية.



الجلسة الأولى، الساعة ستعقد الثالثة مساء، مدتها ساعة وستناقش مستقبل التيكاد والتنمية الأفريقية.



الجلسة الثانية، الموسعة الساعة ستعقد الرابعة و5 دقائق مساء حتى الخامسة و50 دقيقة مساء، بتوقيت اليابان وستعقد بمركز المؤتمرات بيوكوهاما باسيفيك وتتناول تسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.



وفى الساعة السابعة مساء بتوقيت اليابان، يقيم رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما حفل استقبال للمشاركين بالقمة بفندق يوكاهاما رويال بارك.



جدول اليوم الثاني الموافق 29 أغسطس كالتالي:

الجلسة الموسعة الثالثة بعنوان حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام.



ثم الجلسة الموسعة الرابعة تحت عنوان تعميق المجتمع المستدام والمتماسك.



كذلك جلسة مناقشة موضوعية لتغطية قضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تنمية رأس المال البشرى، تعليم الشباب، الزراعة والتغيرات المناخية، التخفيف من أخطار الكوارث، والاقتصاد الازرق.



فى المساء، سوف يقيم رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء على شرف المشاركين بالقمة بيوكوهاما رويال بارك.



وتتضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير، 30 أغسطس إنعقاد الجلسة الموسعة الخامسة وتتناول تعزيز السلام والاستقرار.



يعقبها الجلسة الموسعة السادسة والتى تتناول تقريرا حول الجلسات الموضوعية بمشاركة رؤساء كل جلسة موضوعية ويعقبها الجلسة الختامية ومؤتمر صحفى.



وفي الختام، سيعقد حفل استقبال شاى بالقصر الإمبراطوري للمشاركين بالقمة، الساعة 4 مساء لمدة 40 دقيقة يتبعه حفل توزيع جوائز هيديو نجوشى أفريقيا.