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سياسي

محلية البرلمان: مهلة للحكومة للانتهاء من التقسيم الإداري للمحافظات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:05 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب ممدوح الحسيني، إن اللجنة أعطت مهلة للحكومة للانتهاء من اعتماد التقسيم الإداري الجديد للمحافظات.

وأكد الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البرلمان لن يستطيع إقرار القانون بدون وجود تقسيم إداري جديد يشمل التوسعات التي حدثت في السنوات الأخيرة، لكي يتم القضاء على العشوائية المتناثرة في كل مكان وكل حي.

ولفت أن اللجنة ستنتهي من قانون الإدارة المحلية أكتوبر المقبل، وسيكون معلنًا معها التقسيمات الإدارية الجديدة حتى يتم إنشاء الهيكل الانتخابي للانتخابات.

وأضاف أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بأكثر من خيط بالمحليات ولا بد من حلها وتجهيزها حتى يمكن تطبيق القانون بصورة صحيحة تحاول تلاشي المخالفات التي تحدث في المحليات بالوقت الحالي.
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