غدًا.. مشاركة دولية من الهند فى محكى القلعة

ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، يقام غدًا الأربعاء، 3 حفلات متتالية تبدأ فى الثامنة مساء بمشاركة دولية من الهند، يليها وفى التاسعة مساء يقدم فريق بغدادى بيج باند بقيادة عازف الترومبيت المايسترو مجدى بغدادى مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التى أعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز.



وفى العاشرة مساء يشدو النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بباقة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها "أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى ويا جريد النخل العالى"، فضلًا عن مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.