القبض على عاملين ينقبان عن الآثار في الأقصر وأسيوط

شنت شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت العناصر الإجرامية من مرتكبي جرائم حيازة القطع الأثرية والحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.



أسفرت الحملات عن ضبط عامل بحوزته أربع قطع أثرية عبارة عن عصارتان زيوت من الحجر الجيرى، وقطعة حجرية عليها نقوشات ورسومات وإناء فخاري يرجع للعصر الفرعوني، وبتفتيش مسكنه تبين وجود حفرة مستطيلة الشكل وعُثر على الأدوات المستخدمة في الحفر، وذلك في مركز أسيوط.



كما تم ضبط عاطل لحفره وتنقيبه خلسة بمسكنه بقصد البحث عن الآثار، وتبين وجود حفرة مستطيلة الشكل وعُثر على الأدوات المستخدمة في الحفر، فيالأقصر.



بمواجهتهما اعترفا بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.