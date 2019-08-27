إحباط تهريب سجائر إلكترونية بحوزة مصري قادم من الصين

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة والسجائر الإلكترونية، بحوزة راكب مصري لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من الصين.



وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من الصين، اشتبه عبداللطيف الحسيني مأمور اللجنة الجمركية، في راكب قادم من الصين.



تم تكليف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، خالد محمد عبدالرحمن، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الكشف بالأشعة، فتلاحظ وجود عبوات متكررة.



وبعرض الأمر على الدكتور ماجد موسي، مدير الجمرك، كلف محمد عبد الباقي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، وعثر على كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها، وبتفتيش الراكب ذاتيًا، عثر على كمية من شرائط الترامادول بإجمالي 166 قرص وأجهزة آيفون.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.